Кавани и «Валенсия» расторгнут контракт
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Уругваец Эдинсон Кавани неизбежно покинет «Валенсию» по соглашению о расторжении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, аргентинский «Бока Хуниорс» уже сделал официальное предложение контракта 36-летнему футболисту. Переговоры продолжаются, и аргентинский клуб надеется на скорейшее заключение сделки.
Нападающий Эдинсон Кавани начал свою профессиональную карьеру в 2005 году в уругвайском клубе «Данубио». За свою карьеру он успел поиграть за итальянские «Палермо» и «Наполи», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Уругвая Эдинсон дебютировал в 2008 году и провёл 136 матчей, в которых забил 58 голов.
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