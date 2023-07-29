Дмитрий Сычёв: рискну предположить, что в новом сезоне мы увидим нового чемпиона РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв считает, что в новом сезоне Российской Премьер-Лиги будет новый чемпион, то есть «Зенит» не сможет защитить свой титул.

«Считаю, что в этом сезоне конкуренции будет гораздо больше, чем было в прошлом [сезоне] и в целом в последние годы. Рискну предположить, что в новом сезоне мы увидим нового чемпиона РПЛ», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Отметим, что «Зенит» выигрывает чемпионат России уже пятый раз подряд. Поход за шестым трофеем начался для команды Сергея Семака матчем с «Пари НН» (2:0) на выезде. В ближайшем туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом», который в прошлом сезоне занял четвёртое место, но до последнего боролся за вторую строчку.