Команда с участием легенд сборной России победила в матче на саммите «Россия – Африка»

Вчера, 28 июля, в Санкт-Петербурге на саммите «Россия – Африка» прошёл товарищеский матч. На стадионе «Петровский» встречались команды с участием легенд сборной России и звёзд Африки, в разное время игравших за клубы Российской Премьер-Лиги, а также прибывших на саммит «Россия – Африка» политиков, бизнесменов и дипломатов. Матч прошёл в формате из двух таймов по 30 минут и завершился победой российской команды со счётом 4:3. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.
В составе российской команды под руководством Александра Мостового играли Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов, Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Роман Широков, Владимир Габулов, Евгений Алдонин, Алексей Гасилин, Марсель Мушарапов, а также политики, бизнесмены и дипломаты, принимающие участие в саммите.
Команду Африки возглавил Валерий Непомнящий, а в её состав вошли футболисты Даме Н'Дойе, Макбет Сибайа, Секу Олисе, консулы и сотрудники дипломатических миссий, а также африканские бизнесмены и другие участники саммита.
- 29 июля 2023
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