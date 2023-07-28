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Футболисты стран БРИКС не потеряют статус легионеров в РПЛ с 1 января 2024 года

Футболисты стран БРИКС не потеряют статус легионеров в РПЛ с 1 января 2024 года
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Информация о том, что футболисты стран БРИКС могут перестать считаться легионерами с 1 января, не соответствует действительности. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в пятницу, 28 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что в случае принятия соглашения с БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) о свободном перемещении рабочей силы спортсмены этих стран не будут считаться легионерами.

Сейчас в РПЛ не считаются легионерами игроки из Армении, Казахстана и Беларуси. Своё предположение генеральный секретарь РФС высказал на саммите Россия — Африка, проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге.

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