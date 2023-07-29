Агент Кокорина: у Александра есть варианты из РПЛ и за рубежом
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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, заявил, что у его клиента есть варианты продолжения карьеры в РПЛ и за рубежом.
«Возвращение в «Арис»? Надо спросить у «Ариса». Сейчас всё зависит от «Фиорентины, он их футболист и играет там, если будут какие-то подвижки, вы об этом узнаете. Будущее Александра зависит от «Фиорентины». Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже», – приводит слова Бердышева Metaratings.
Прошлый сезон 32-летний Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Последней командой Кокорина в России был «Спартак».
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