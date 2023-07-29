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Виллаш-Боаш рассказал, как переход Кокорина в «Марсель» сорвался из-за судимости игрока

Виллаш-Боаш рассказал, как переход Кокорина в «Марсель» сорвался из-за судимости игрока
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Бывший главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что пытался пригласить в клуб нападающего Александра Кокорина, который знаком ему по работе в «Зените», однако переходу помешала судимость российского футболиста.

«У Кокорина были определённые вопросы за пределами поля. Он совершенно точно сожалеет об этом. Потом он был доступен на рынке, и я пытался привести его в «Марсель». Он был свободным агентом, я предложил его клубу. Предложил и ему приехать к нам в январе. У нас как раз были проблемы с нападающими, а Кокорин искал новый опыт. Конечно, тяжесть его действий за пределами поля не очень помогла. Поэтому в конце концов клуб решил его не подписывать. Скажем так, его репутация на это повлияла. Надеюсь, ему удастся всё изменить. Он заплатил цену за свои поступки, и я надеюсь, что у него всё получится», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.

Сейчас Кокорин является футболистом «Фиорентины». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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