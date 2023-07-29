«Ростов» успел заявить новичков до матча РПЛ с «Зенитом»

«Ростов» внёс в заявку футболистов, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Новые игроки появились в заявке клуба на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Ранее на «Ростов» был наложен запрет ФИФА на регистрацию новых игроков, так как у клуба возникли проблемы с переводом денег шведскому «Норрчёпингу» за трансфер нападающего Понтуса Альмквиста.

Таким образом, сегодня, 29 июля, заявку «Ростова» пополнили защитники Илья Вахания и Евгений Чернов, а также полузащитники Роман Акбашев, Алексей Ионов, Кирилл Столбов, Данила Сухомлинов и Мохаммад Мохеби.

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» встретится с «Зенитом». Игра пройдёт сегодня, 29 июля, и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.