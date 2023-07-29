Андрей Кобелев: у «Динамо» нет баланса. Здесь вопросы к руководству, а не к тренеру

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о матче команды с самарскими «Крыльями Советов» (3:3) во 2-м туре РПЛ.

«Здесь вопросы нужно адресовать не только «Динамо», но и «Крыльям». Получилось два разных тайма: если в первом «Динамо» имело полное преимущество, а «Крылья» выглядели не очень хорошо, то во втором тайме всё поменялось. «Крылья» вдруг заиграли, а «Динамо» по каким-то причинам отдало инициативу и вчистую проиграло второй тайм. Мне кажется, что «Динамо» после первого тайма было необходимо поменять структуру и уже играть по результату — за счёт быстрых атак реализовывать своё преимущество. «Крылья» оголяли свои тылы и большим количеством шли в атаку.

Упущенная победа — вина Лички? Мы сейчас опять говорим про тренера. Мне кажется, что у «Динамо» нет баланса. И в первую очередь здесь вопросы к руководству, которое всё никак не может приобрести нужных игроков, а покупает футболистов, не соответствующих уровню претендентов на медали. Мы видим, что тренер вынужден ставить крайнего защитника в опорную зону. Это вопрос не к тренеру, который ищет возможность, а это вопрос к руководству, которое должно было ещё в прошлом году при уходе Моро и Шиманьского подумать и заняться поиском кандидатов в опорную зону», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.