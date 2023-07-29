Габулов: с таким бюджетом «Динамо» не должно оставаться без побед после двух туров РПЛ

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов оценил выступления клуба на старте нового сезона РПЛ.

«Я активно слежу за «Динамо» сейчас. Безусловно, команда неудачно начала чемпионат. Это совершенно не те результаты, которые ждут болельщики клуба. Но я считаю, что есть и позитивный момент: «Динамо» забило «Крыльям» целых три мяча на выезде. Это довольно непросто против такого крепкого соперника. Плохо, что в конечном итоге упустили победу.

Но это всё-таки объяснимо. У команды нет должной сыгранности, пока что отсутствует игровая система, которую пропагандирует Личка. Именно благодаря этому обычно достигается стабильный результат. Конечно же, сейчас результаты негативные. «Динамо» не может на старте сезона после двух туров оставаться без побед. С таким бюджетом и подбором игроков такого просто не должно быть», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.