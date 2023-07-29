Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габулов: с таким бюджетом «Динамо» не должно оставаться без побед после двух туров РПЛ

Габулов: с таким бюджетом «Динамо» не должно оставаться без побед после двух туров РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов оценил выступления клуба на старте нового сезона РПЛ.

«Я активно слежу за «Динамо» сейчас. Безусловно, команда неудачно начала чемпионат. Это совершенно не те результаты, которые ждут болельщики клуба. Но я считаю, что есть и позитивный момент: «Динамо» забило «Крыльям» целых три мяча на выезде. Это довольно непросто против такого крепкого соперника. Плохо, что в конечном итоге упустили победу.

Но это всё-таки объяснимо. У команды нет должной сыгранности, пока что отсутствует игровая система, которую пропагандирует Личка. Именно благодаря этому обычно достигается стабильный результат. Конечно же, сейчас результаты негативные. «Динамо» не может на старте сезона после двух туров оставаться без побед. С таким бюджетом и подбором игроков такого просто не должно быть», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
У Захаряна лучший матч в году! Но «Крылья» выдали классный камбэк с помощью другого героя
У Захаряна лучший матч в году! Но «Крылья» выдали классный камбэк с помощью другого героя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023