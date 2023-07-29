У Захаряна лучший матч в году! Но «Крылья» выдали классный камбэк с помощью другого героя

Главный вывод первых матчей «Крыльев» в новом сезоне – нестабильность. Сначала смяли «Ахмат» на чужом поле, полностью переиграв соперника. Потом провели хороший первый тайм с «Балтикой» и тотально провалились во втором. Начало встречи с «Динамо» – словно продолжение происходящего в середине недели с поправкой на другой состав.
Оборона «Крыльев» просто не вышла на поле. Да, «Динамо» по первым матчам тоже не показало чего-то особенного. Личка прививает свою философию, но на это явно требуется время. Отсюда два поражения – сначала от «Краснодара», потом кубковое от «Пари НН» в серии пенальти. Но начало в Самаре получилось настолько неожиданным и крутым, что на какой-то момент показалось: Личка уже всё привил. И такое «Динамо» будет всегда.
Москвичи по-хозяйски забрали игру под контроль и выглядели очень агрессивно. Отрабатывали в каждом единоборстве, разрушали атаки соперника уже на их половине и старались оперативно доставлять мяч вперёд. Самарцы явно оказались не готовы к такому рвению оппонента. И почему-то сломались. Именно в обороне.
На 8-й минуте Смолов поперекатывал мяч с Нгамалё и выдал идеальный пас на открывающегося Захаряна. Тот не стал мудрить и в одно касание пробил мимо Овсянникова.
Вообще Арсен по первому тайму казался особенно мотивированным и эффективным. Чего мало кто видел весной. Может, позитивно сказываются слухи об интересе «Лацио». Или какие-то другие причины. Но в первые 45 минут Захарян точно был лучшим на поле.
После пропущенного «Крылья» периодически выбегали в контратаки, но всё подчищала оборона динамовцев – защитники тоже на удивление действовали надёжно. Увеличивать счёт москвичи могли уже на 24-й минуте, когда Смолов после розыгрыша штрафного бахнул в штангу. Но второй мяч Овсянникова залетел через шесть минут.
И вновь блеснул Захарян. Вырезал идеальную передачу на 25 метров в сторону Тюкавина. А тот уверенно перекинул голкипера.
Казалось, для «Крыльев» это финал. У команды совсем не шла игра. И москвичи должны были добивать соперника. Но вместо этого неожиданный провал у своих ворот. Фомин сделал неудачную передачу на партнёра – перехват и уже 1:2.
Но и это было не всё – на 39-й минуте Самара вновь неудачно сыграла в обороне. Нгамалё с фланга прострелил, а Смолов уверенно вонзил в ворота.
Второй тайм начался на 65-й минуте. До этого команды почти не создавали моменты и, казалось, всё закончится логичной победой гостей. Но в середине второго тайма Осинькин сделал три замены, которые изменили игру – на поле вышли быстроногие Салтыков, Горшков и Хубулов.
Игорь Осинькин
Фото: pfcks.ru
«Крылья» забрали мяч и зажали соперника на их половине. Личка по непонятным причинам ничего не менял. Похоже, тренера всё устраивало. Но было видно, что команда чувствует себя совсем не уверенно и даже не выбегает в атаку. Моменты и голы были лишь делом времени. Особенно магически действовал Гарре, от которого шла основная опасность. На 74-й минуте Бейл продвинулся с мячом вперёд и роскошно пробил без шансов для Шунина. Слишком большой простор дали голландцу и он им воспользовался.
Преимущество стало ещё более шатким. Личка всё же сделал одну замену, выпустив Грулёва, но повлияло на происходящее в обратную сторону. «Крылья» включили полные обороты, и в одной из атак мяч попал в руку как раз свежему динамовцу. Совсем неудачный выход на поле. Судья назначил пенальти, а реализовал его герой второго тайма – Гарре.
Личка с улыбкой наблюдал за происходящим. И явно не мог объяснить такой камбэк Самары. Марцел был очень близок к первой победе в официальном матче, но во втором тайме его команда просто перестала бежать. А «Крылья» же продолжают удивлять отсутствием стабильности. Но пока это приносит результат, вопросов к ним куда меньше.
- 29 июля 2023
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