«ПСЖ» не продаст Маркиньоса этим летом, несмотря на интерес саудовского «Аль-Насра»

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос, скорее всего, никуда не уйдёт этим летом. Несмотря на высокий интерес со стороны «Аль-Насра», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, парижский клуб не намерен расставаться с 29-летним защитником. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «ПСЖ» отклонит все возможные предложения по бразильскому игроку. В Париже очень ценят Маркиньоса как капитана и лидера команды. 29-летний защитник также не хочет менять команду в летнее трансферное окно и намерен остаться во французском клубе на следующий сезон.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» на протяжении десяти лет (с 2013 года). В сезоне-2022/2023 он провёл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.