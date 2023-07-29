Защитник «ПСЖ» Маркиньос может перейти в «Аль-Наср»

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, сделал предложение «ПСЖ» о покупке защитника Маркиньоса. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере».
По информации источника, саудовцы также сделали предложение о контракте лично футболисту. Маркиньос согласен на переход в «Аль-Наср».
Сообщается, что саудовская команда ведёт переговоры ещё и с другим центральным защитником из европейского чемпионата, имя которого на данный момент не называется.
Маркиньос выступает за «ПСЖ» на протяжении десяти лет (с 2013 года). В сезоне-2022/2023 он провёл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать капитана из-за его слов в поддержку форварда Килиана Мбаппе.
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