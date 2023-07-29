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Женский «Зенит» сыграл вничью с «Чертаново» и уступил первенство ЦСКА в таблице Суперлиги

Женский «Зенит» сыграл вничью с «Чертаново» и уступил первенство ЦСКА в таблице Суперлиги
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Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и «Чертаново». Команды провели игру на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» (Санкт-Петербург, Россия). Встреча закончилась нулевой ничьей. Набрав лишь одно очко, «Зенит» не смог обойти ЦСКА, хотя до этого тура единолично возглавлял турнирную таблицу.

На данный момент у ЦСКА 42 очка в 15 играх, у «Зенита» 41 очко. Ранее сегодня, 29 июля, ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счётом 1:0. Забитым мячом отметилась защитница армейской команды Невена Дамьянович.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Рязанью-ВДВ», а «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом». «Чертаново» примет у себя дома «Крылья Советов».

Россия - Суперлига (ж). 15-й тур
29 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Нет данных
Чертаново (ж)
Москва
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