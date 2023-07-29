Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кассьерра забил 3 гола в первых 2 матчах РПЛ — больше, чем за весь предыдущий сезон

Кассьерра забил 3 гола в первых 2 матчах РПЛ — больше, чем за весь предыдущий сезон
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Первый тайм матча завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Мяч стал для Кассьерры третьим в текущем сезоне чемпионата России. Ранее он отметился дублем в матче с «Пари Нижний Новгород» (1:0). За весь предыдущий сезон Российской Премьер-Лиги Матео забил два гола.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Ростов» по итогам прошлого розыгрыша занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а «Ростов» выиграл у «Факела» (2:1).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023