Кассьерра забил 3 гола в первых 2 матчах РПЛ — больше, чем за весь предыдущий сезон
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Первый тайм матча завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
Мяч стал для Кассьерры третьим в текущем сезоне чемпионата России. Ранее он отметился дублем в матче с «Пари Нижний Новгород» (1:0). За весь предыдущий сезон Российской Премьер-Лиги Матео забил два гола.
В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Ростов» по итогам прошлого розыгрыша занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а «Ростов» выиграл у «Факела» (2:1).
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