Хамес Родригес стал игроком «Сан-Паулу»

32-летний колумбийский полузащитник Хамес Родригес стал игроком бразильского «Сан-Паулу». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
Фото: ФК «Сан-Паулу»
«Сан-Паулу» стал 10-м клубом в карьере футболиста, причём все эти клубы из разных стран. До этого колумбиец выступал за мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию», «Монако», английский «Эвертон», греческий «Олимпиакос», «Порту», катарский «Аль-Райян», колумбийский «Энвигадо» и аргентинский «Банфилд».
За свою клубную карьеру Хамес Родригес провёл 453 игры, отметился 120 забитыми мячами и 147 результативными передачами. Больше всего матчей он сыграл за мадридский «Реал» — 125 (37 голов + 42 передачи).
За сборную Колумбии футболист провёл 90 игр, в которых отметился 26 голами.
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