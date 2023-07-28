Защитник «Сан-Паулу» Белем может перейти в «Зенит» зимой 2024 года

Футбольный агент Алешандре Соареш, представляющий интересы защитника «Сан-Паулу» Матеуса Белема, рассказал, что санкт-петербургский «Зенит» проявил интерес к подписанию футболиста. Также представитель игрока отметил, что тот может подписать контракт с новым клубом до окончания срока своего соглашения с бразильской командой.

«Зенит» связывался с нами по поводу Матеуса Белема — это центральный защитник «Сан-Паулу». В клубе его считают новым «бриллиантом», он в системе «Сан-Паулу» уже восемь лет, но только недавно дебютировал за клуб. Его контракт действует до января 2024 года, и мы рассматриваем возможность перехода в следующий клуб по преконтракту», — приводит слова Соареша Metaratings.

20-летний центральный защитник Белем в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за команды системы «Сан-Паулу», отметившись в них двумя забитыми мячами.