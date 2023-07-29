«Ростов» вырвал ничью в матче с «Зенитом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги

Сегодня, 29 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1.

На 44-й минуте встречи колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. «Ростов» пытался отыграться на протяжении всего второго тайма, и на 90+4-й минуте матча Николай Комличенко реализовал пенальти и сравнял счёт во встрече. Матч так и закончился — 1:1.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги, не считая сегодняшнего матча, завершилась безголевой ничьей (0:0).

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Ростов» по итогам прошлого розыгрыша занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а «Ростов» выиграл у «Факела» (2:1).