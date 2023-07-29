Арбитр Федотов — об удалении Семака: «Зенит» спокойно может обращаться в КДК

Бывший судья Игорь Федотов оценил эпизод с удалением главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Тренерскому штабу показывают красные карточки только если есть оскорбительное поведение или действия в адрес судьи. Такого, что нельзя подходить – не было. Показывать красную – только если неподобающее поведение. Надо относиться ко всему по-человечески. «Зенит» может спокойно подавать в КДК, поднимать записи VAR. Надо смотреть, что напишут в протоколе, за что удалили. Неужели судья напишет, что он просто к нему подошёл? Не верю в такое. Вышел на поле Семак уже после матча. Я не думаю, что отец восьми детей будет матом на судью орать. А тренер должен быть удалён, только если ведёт себя неприемлемым образом, во время матча выходит из технической зоны. Этого не было. Кукуляк поставил себя в тупик. Неужели судья себя великим возомнил? Я его не понимаю.

По самому матчу и судейству: игрок «Ростова» наступил на Клаудиньо, под красную, хотя для меня это жёлтая. Но Кукуляк просто продолжил игру. Вот эта претензия быть могла, но по пенальти точно не могло быть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Семак был удалён за претензии в адрес арбитров, тренер сине-бело-голубых пропустит как минимум игру 3-го тура РПЛ с московским «Динамо».