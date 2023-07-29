«Спартак» Суботица выиграл первый матч чемпионата Сербии под руководством Кержакова

Завершился матч 1-го тура сербской Суперлиги, в котором встречались «Спартак» Суботица и ИМТ Белград. Встреча закончилась волевой победой «Спартака» со счётом 2:1.

На 15-й минуте Милош Лукович вывел ИМТ вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 43-й минуте Алекса Джурасович сравнял счёт, а на 63-й минуте Срджан Хрстич принёс «Спартаку» победу.

Матч стал для бывшего российского футболиста Александра Кержакова первым в чемпионате Сербии в качестве главного тренера «Спартака» Суботицы. Он возглавил клуб этим летом. Ранее Кержаков тренировал юниорскую сборную России, «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».

В предыдущем сезоне чемпионата Сербии «Спартак» Суботица занял 10-е место, набрав 39 очков в 37 матчах.