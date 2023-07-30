«Манчестер Сити» продлил контракт с Аке до 2027 года

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 41 матче «горожан» во всех турнирах и забил три гола.

«Все в клубе хотели бы пожелать Натану всего наилучшего до завершения его пребывания здесь», — говорится в объявлении клуба.

Аке перешёл в «Манчестер Сити» в 2020 году из «Борнмута». Натан является воспитанником «Челси». Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 42 млн.

«Манчестер Сити» в предыдущем сезоне выиграл первый требл в своей истории, победив в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов.