«Манчестер Сити» продлил контракт с Аке до 2027 года
Поделиться
Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».
Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 41 матче «горожан» во всех турнирах и забил три гола.
«Все в клубе хотели бы пожелать Натану всего наилучшего до завершения его пребывания здесь», — говорится в объявлении клуба.
Аке перешёл в «Манчестер Сити» в 2020 году из «Борнмута». Натан является воспитанником «Челси». Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 42 млн.
«Манчестер Сити» в предыдущем сезоне выиграл первый требл в своей истории, победив в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
01:21
-
01:05
-
00:51
-
00:50
-
00:49
-
00:36
-
00:27
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:17
-
00:13
- 29 июля 2023
-
23:57
-
23:57
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:25
-
23:24
-
23:20
-
23:08
-
23:03
-
23:01
-
22:51
-
22:50
-
22:45
-
22:31
-
22:21
-
22:19
-
22:10
-
21:58
-
21:48
-
21:43
-
21:31
-
21:26
Партнерский контент