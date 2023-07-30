«Барселона» — «Реал»: команды провели три вынужденных замены в первом тайме

В эти минуты проходит товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Место проведения игры — стадион «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток прозвучал в 00:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 15-й минуте матча забитым мячом отметился французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле с передачи 20-летнего Педри. Через несколько минут бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не смог реализовать пенальти.
Из-за повреждений каталонский клуб был вынужден поменять защитника Андреаса Кристенсена и хавбека Илкая Гюндогана. Вместо них на поле появились Эрик Гарсия и Серхи Роберто. У «Реала» по той же причине вместо Ферлана Менди на поле вышел Франсиско Гарсия.
Также стоит отметить, что в первом тайме главный судья матча показал четыре жёлтые карточки. Три получили мадридцы Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга и Дани Карвахаль, одну — полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.
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