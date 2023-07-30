Анчелотти прокомментировал разгромное поражение «Реала» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с «Барселоной» (0:3).

«Было много хорошего. Игра была хорошей, мы хорошо прессинговали, у нас были возможности, мобильность. В первом тайме мы плохо владели мячом, а в конце мы были очень агрессивны, и это стоило нам двух голов. Нам больно проигрывать, но я остаюсь при том хорошем, что мы сделали. В течение часа команда играла очень хорошо.

Это была новая команда, чтобы посмотреть, как молодёжь адаптируется… Получилось хорошо. Мы должны продолжать в том же духе. Без постоянного центрального нападающего мы создаем возможности, поэтому мы собираемся придерживаться этой идеи. Сегодня я хотел увидеть молодежь. Они выполнили требования», — приводит слова Анчелотти Marca.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Миланом», а «Реал» встретится с «Ювентусом». Матчи пройдут 2 и 3 августа соответственно.

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