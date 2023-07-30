«Барселона» готова расторгнуть контракт со своим игроком, если не сумеет его продать
Поделиться
«Барселона» рассматривает вариант с расторжением контракта с защитником Серджино Дестом, если не сумеет договориться об его продаже в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».
22-летний Дест не входит в планы тренерского штаба Хави. Американскому футболисту доверяют по ходу турне в США, однако он не производит впечатление на руководство и тренеров «Барселоны». Игрок был подписан из «Аякса» осенью 2020 года за € 21 млн. Его контракт с испанской командой рассчитан до лета 2025 года.
Минувший сезон Дест провёл на правах аренды в «Милане», который не стал активировать опцию выкупа футболиста.
В Барселоне продолжается реконструкция стадиона «Камп Ноу». Видеоролик:
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2023
-
05:55
-
05:49
-
05:04
-
04:58
-
03:39
-
03:34
-
03:18
-
03:00
-
02:38
-
02:34
-
02:23
-
02:06
-
01:49
-
01:42
-
01:21
-
01:05
-
00:51
-
00:50
-
00:49
-
00:36
-
00:27
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:17
-
00:13
- 29 июля 2023
-
23:57
-
23:57
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:25
-
23:24
-
23:20
-
23:08
Партнерский контент