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«Барселона» готова расторгнуть контракт со своим игроком, если не сумеет его продать

«Барселона» готова расторгнуть контракт со своим игроком, если не сумеет его продать
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«Барселона» рассматривает вариант с расторжением контракта с защитником Серджино Дестом, если не сумеет договориться об его продаже в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».

22-летний Дест не входит в планы тренерского штаба Хави. Американскому футболисту доверяют по ходу турне в США, однако он не производит впечатление на руководство и тренеров «Барселоны». Игрок был подписан из «Аякса» осенью 2020 года за € 21 млн. Его контракт с испанской командой рассчитан до лета 2025 года.

Минувший сезон Дест провёл на правах аренды в «Милане», который не стал активировать опцию выкупа футболиста.

В Барселоне продолжается реконструкция стадиона «Камп Ноу». Видеоролик:

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