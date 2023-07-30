Хави высказался о разгромной победе «Барселоны» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на разгромную победу команды в товарищеском матче с «Реалом» со счётом 3:0.
«Сейчас мы были лучшими, а на днях у нас был провал. Таковы каталонцы и окружающая среда. Мы многое сделали правильно, но у нас также было много ошибок, которые нам нужно исправить. Очевидно, что результат впечатляющий, но на данном этапе сезона это второстепенно. Сейчас важно стать лучше. У нас были очень хорошие моменты, но их должно быть больше. Мы должны стараться не терять глупые мячи. Я понимаю, что победа над «Реалом» всегда оставляет каталонцев довольными», — приводит слова Хави Marca.
Ранее «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» (2:0) и уступила «Арсеналу» (3:5). В следующем матче «Барселона» сыграет с «Миланом».
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