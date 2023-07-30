Мане пройдёт медицинские тесты для «Аль-Насра» в понедельник

Форвард «Баварии» Садио Мане пройдёт медицинские тесты для завершения перехода в «Аль-Наср» в понедельник вечером в Дубае, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Никаких тестов сегодня, 30 июля, или завтра как сообщалось ранее. Только после тестов в понедельник будет подписан контракт, пишет Романо.

В летнее трансферное окно состав саудовского клуба «Аль-Наср» пополнился такими игроками, как Марсело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана. За клуб, также, выступает португалец Криштиану Роналду, присоединившийся к саудовцам зимой 2023 года.

31-летний сенегальский футболист Садио Мане имеет действующий контракт с мюнхенским клубом до лета 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 25 млн.