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Мане пройдёт медицинские тесты для «Аль-Насра» в понедельник

Мане пройдёт медицинские тесты для «Аль-Насра» в понедельник
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Форвард «Баварии» Садио Мане пройдёт медицинские тесты для завершения перехода в «Аль-Наср» в понедельник вечером в Дубае, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Никаких тестов сегодня, 30 июля, или завтра как сообщалось ранее. Только после тестов в понедельник будет подписан контракт, пишет Романо.

В летнее трансферное окно состав саудовского клуба «Аль-Наср» пополнился такими игроками, как Марсело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана. За клуб, также, выступает португалец Криштиану Роналду, присоединившийся к саудовцам зимой 2023 года.

31-летний сенегальский футболист Садио Мане имеет действующий контракт с мюнхенским клубом до лета 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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