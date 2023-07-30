«Рубин» — «Оренбург»: гости сравняли счёт на 81-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Оренбургом». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте матча нападающий казанцев Джоэль Фамейе открыл счёт с передачи Александра Зотова. На 81-й минуте Матиас Перес сравнял счёт. После розыгрыша углового мяч заметался в казанской штрафной, Капленко с полулёта прострелил во вратарскую, а Перес уже с линии ворот протолкнул мяч в сетку.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счётом 2:2, а «Оренбург» уступил московскому «Спартаку» — 2:3.