Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Оренбург»: гости сравняли счёт на 81-й минуте

«Рубин» — «Оренбург»: гости сравняли счёт на 81-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Оренбургом». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте матча нападающий казанцев Джоэль Фамейе открыл счёт с передачи Александра Зотова. На 81-й минуте Матиас Перес сравнял счёт. После розыгрыша углового мяч заметался в казанской штрафной, Капленко с полулёта прострелил во вратарскую, а Перес уже с линии ворот протолкнул мяч в сетку.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счётом 2:2, а «Оренбург» уступил московскому «Спартаку» — 2:3.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Фамейе – 35'   1:1 Перес – 81'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023