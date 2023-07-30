Мостовой: если с нынешним составом «Спартак» не попадёт в тройку РПЛ — это будет позор

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, какое место должны занять красно-белые в сезоне-2023/2024.

«У «Спартака» и в прошлом сезоне был такой состав, с которым место ниже третьего — фиаско. Но сейчас клуб сделал усиления, потратил много денег на трансферы. Поэтому, если с нынешним составом «Спартак» не попадёт в тройку РПЛ, — это будет позор. Они обязаны там быть. Посмотрим, как будет играть «Зенит» без Малкома и Вендела, если он уйдёт. Возможно, у «Спартака» появится реальный шанс побороться за чемпионство в этом сезоне», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 подопечные Абаскаля заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. Красно-белые опередили «Ростов», финишировавший на четвёртой строчке, на одно очко.