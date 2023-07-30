Московское «Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток). «Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» со счётом 1:1.

На 26-й минуте встречи полузащитник гостей Шамиль Саадуев открыл счёт, выведя «Черноморец» вперёд. В начале второго тайма, на 52-й минуте, нападающий хозяев Йорди Рейна сравнял счёт во встрече. До конца матча больше голов не было, счёт остался прежним — 1:1.

Для «Торпедо» эта ничья стала первой в сезоне — ранее московская команда обыграла махачкалинское «Динамо» со счётом 2:1, а также оказалась сильнее «Химок» (2:1). «Черноморец» в третий раз сыграл вничью в новом сезоне — до этого новороссийская команда дважды не смогла выявить победителя встречи, сначала с «Аланией» (1:1), затем с «Родиной» (0:0).

В прошлом сезоне «Торпедо» вылетело из РПЛ в Первую лигу, заняв последнее место. «Черноморец» же дебютировал в Первой лиге в новом сезоне.