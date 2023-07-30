Московское «Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток). «Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» со счётом 1:1.
На 26-й минуте встречи полузащитник гостей Шамиль Саадуев открыл счёт, выведя «Черноморец» вперёд. В начале второго тайма, на 52-й минуте, нападающий хозяев Йорди Рейна сравнял счёт во встрече. До конца матча больше голов не было, счёт остался прежним — 1:1.
Для «Торпедо» эта ничья стала первой в сезоне — ранее московская команда обыграла махачкалинское «Динамо» со счётом 2:1, а также оказалась сильнее «Химок» (2:1). «Черноморец» в третий раз сыграл вничью в новом сезоне — до этого новороссийская команда дважды не смогла выявить победителя встречи, сначала с «Аланией» (1:1), затем с «Родиной» (0:0).
В прошлом сезоне «Торпедо» вылетело из РПЛ в Первую лигу, заняв последнее место. «Черноморец» же дебютировал в Первой лиге в новом сезоне.
- 30 июля 2023
-
18:13
-
18:08
-
18:06
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:59
-
17:49
-
17:46
-
17:44
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:10
-
17:08
-
17:03
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:36
-
16:34
-
16:18
-
16:16
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:43
-
15:31
-
15:20
-
15:12
-
15:09
-
15:06
-
15:00
-
14:49