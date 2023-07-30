Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» в матче 3-го тура Первой лиги

Московское «Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» в матче 3-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток). «Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» со счётом 1:1.

На 26-й минуте встречи полузащитник гостей Шамиль Саадуев открыл счёт, выведя «Черноморец» вперёд. В начале второго тайма, на 52-й минуте, нападающий хозяев Йорди Рейна сравнял счёт во встрече. До конца матча больше голов не было, счёт остался прежним — 1:1.

Для «Торпедо» эта ничья стала первой в сезоне — ранее московская команда обыграла махачкалинское «Динамо» со счётом 2:1, а также оказалась сильнее «Химок» (2:1). «Черноморец» в третий раз сыграл вничью в новом сезоне — до этого новороссийская команда дважды не смогла выявить победителя встречи, сначала с «Аланией» (1:1), затем с «Родиной» (0:0).

В прошлом сезоне «Торпедо» вылетело из РПЛ в Первую лигу, заняв последнее место. «Черноморец» же дебютировал в Первой лиге в новом сезоне.

Россия - Мелбет Первая лига. 3-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Саадуев – 26'   1:1 Рейна – 52'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023