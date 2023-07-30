«Крылья Советов» согласовали с ЦСКА аренду Егора Ушакова, но ещё не договорились с игроком

«Крылья Советов» договорились с ЦСКА об аренде нападающего Егора Ушакова с правом выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клубы согласовали детали аренды, но при этом самарский клуб продолжает переговоры с самим игроком. Если стороны договорятся, аренда будет оформлена», — добавил источник «Чемпионата».

Ушаков является воспитанником ЦСКА. В предыдущем сезоне 20-летний нападающий принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги в составе армейцев. В составе «Крыльев Советов» Ушаков принял участие в товарищеском матче с «Нефтехимиком» (3:2), отметившись голом. Самарская команда в первых двух матчах нового сезона РПЛ обыграла «Ахмат» (2:1) и сыграла вничью с «Динамо» (3:3).