«Крылья Советов» согласовали с ЦСКА аренду Егора Ушакова, но ещё не договорились с игроком
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«Крылья Советов» договорились с ЦСКА об аренде нападающего Егора Ушакова с правом выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Клубы согласовали детали аренды, но при этом самарский клуб продолжает переговоры с самим игроком. Если стороны договорятся, аренда будет оформлена», — добавил источник «Чемпионата».
Ушаков является воспитанником ЦСКА. В предыдущем сезоне 20-летний нападающий принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги в составе армейцев. В составе «Крыльев Советов» Ушаков принял участие в товарищеском матче с «Нефтехимиком» (3:2), отметившись голом. Самарская команда в первых двух матчах нового сезона РПЛ обыграла «Ахмат» (2:1) и сыграла вничью с «Динамо» (3:3).
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