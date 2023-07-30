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«Тюмень» минимально обыграла «Енисей» в матче 3-го тура Первой лиги

«Тюмень» минимально обыграла «Енисей» в матче 3-го тура Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Тюмень» обыграла «Енисей» со счётом 1:0.

Большую часть матча команды не могли открыть счёт, пока на 79-й минуте нападающий «Тюмени» Евгений Татаринов не вывел хозяев вперёд. «Енисей» пытался отыграться до конца матча, но счёт на табло так и остался прежним — 1:0, победа «Тюмени».

Для «Тюмени» эта победа стала второй в сезоне. Ранее команда обыграла «Химки» в 1-м туре Первой лиги (3:1), а затем проиграла «СКА-Хабаровск» (0:2). «Енисей» проиграл второй матч подряд — до этого сильнее оказался «Ленинградец (0:1), а ещё раньше красноярская команда обыграла «Кубань» (2:1).

«Енисей» в прошлом розыгрыше Первой лиги занял четвёртое место. В прошлом сезоне «Тюмень» поднялась в Первую лигу.

Россия - Мелбет Первая лига. 3-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Татаринов – 79'
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