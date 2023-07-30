«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 30 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды проведут матч на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Семёнов, Челикович, Тодорович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Ильин, Конате.
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Мойзес, Зайнутдинов, Рядно, Мендес, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.
Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Ахмат» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» с тем же счётом.
По итогам прошлого сезона грозненцы заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 30 встречах. ЦСКА завершил чемпионат на второй строчке с 58 очками.
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