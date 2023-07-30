«Челси» согласовал сделку по защитнику «Монако» Дисаси за € 45 млн

25-летний защитник «Монако» Аксель Дисаси уже в ближайшее время может стать игроком лондонского «Челси». Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в своём «твиттере».
По информации источника, «аристократы» уже согласовали сделку по французскому футболисту. Стоимость трансфера составит около € 45 млн. Клубы находятся на стадии урегулирования последних деталей по трансферу, сделка может быть полностью закрыта уже на следующей неделе. Сам Дисаси уже согласовал личные условия контракта с лондонским клубом.
В сезоне-2022/2023 на счету Дисаси 49 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с монегасками действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
- 30 июля 2023
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