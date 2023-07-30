Полузащитник Лесли Угочукву присоединится к «Челси» на предсезонной подготовке

Французский хавбек Лесли Угочукву, недавно перешедший в «Челси», в ближайшее время вылетит в США для прохождения предсезонной подготовки с лондонским клубом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, игрок будет тренироваться с «аристократами». Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино посмотрит на полузащитника лично и примет решение оставлять его в команде или же отдать в аренду.

В сезоне-2022/2023 Угочукву провёл 26 матчей за «Ренн» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Челси» защитника «Монако» и молодёжной сборной Франции Акселя Дисаси.