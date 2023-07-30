Петржела: «Зенит» не адаптировался к уходу Малкома. Но они всё равно станут чемпионами

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» сумел вырвать ничью у сине-бело-голубых на последних минутах встречи, реализовав пенальти.

«Зенит» вчера должен был побеждать «Ростов». Но питерцам немного не повезло. Стоит отметить, что они ещё не адаптировались к уходу Малкома из команды: нужно время, чтобы привыкнуть и найти замену бразильцу. Думаю, спустя несколько матчей всё наладится. «Зенит» всё равно станет чемпионом РПЛ», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, вчера, 29 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком. «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1.