Арбитр Федотов: пенальти и удаление защитника «Ахмата» в игре с ЦСКА — правильное решение

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением игрока «Ахмата» Марата Быстрова в матче 2-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Момент с пенальти в ворота «Ахмата» очень сложный. Безбородов был в рекомендованной позиции, момент он увидеть никак не мог. Помощнику, ответственному за эпизод, тоже было сложно по динамике. Но разобрались: Иванов правильно позвал Безбородова, рука была. И даже если бы мяч попал в руку игрока «Ахмата» от груди, то это всё равно фол, а следовательно, пенальти и удаление. Судьи разобрались, пенальти и удаление защитника «Ахмата» в игре с ЦСКА – правильное решение.
Я не думаю, что Безбородову и его помощнику снизят оценки из-за этого момента», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 июля 2023
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