Арбитр Федотов: по пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Ахматом» вопросов быть не может
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота ЦСКА на 27-й минуте матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«По пенальти в ворота ЦСКА вопросов быть не может. Безбородов был в рекомендованной позиции и увидел, что игрок гостей не успел сыграть в мяч и подбил ногу сопернику. Это фол по неосторожности.
Что касается повтора, где до фола якобы был фол игрока «Ахмата», то там не было явной и очевидной ошибки, два игрока просто боролись за мяч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» с тем же счётом.
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