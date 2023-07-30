Арбитр Федотов: по пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Ахматом» вопросов быть не может

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота ЦСКА на 27-й минуте матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«По пенальти в ворота ЦСКА вопросов быть не может. Безбородов был в рекомендованной позиции и увидел, что игрок гостей не успел сыграть в мяч и подбил ногу сопернику. Это фол по неосторожности.

Что касается повтора, где до фола якобы был фол игрока «Ахмата», то там не было явной и очевидной ошибки, два игрока просто боролись за мяч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» с тем же счётом.