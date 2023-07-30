«Ахмат» — ЦСКА: армейцы вышли вперёд в концовке матча

В эти минуты в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вывел свою команду вперёд на 79-й минуте, оформив хет-трик. Все голы форварда были забиты с пенальти.

Ранее, на 13-й минуте Чалов открыл счёт в матче. За минуту до этого с поля был удалён защитник «Ахмата» Марат Быстров. На 25-й минуте встречи нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счёт с пенальти.

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счёт на 45+11-й минуте матча — 2:2. До этого в добавленное время к первому тайму за фол последней надежды был удалён защитник ЦСКА Милан Гаич. В самой концовке первой половины встречи Чалов оформил дубль, реализовав пенальти.