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«Ахмат» — ЦСКА: армейцы вышли вперёд в концовке матча

«Ахмат» — ЦСКА: армейцы вышли вперёд в концовке матча
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В эти минуты в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 13'   1:1 Конате – 27'   1:2 Чалов – 45+1'   2:2 Конате – 45+11'   2:3 Чалов – 79'
Удаления: Быстров – 12', Семёнов – 90+5' / Гаич – 45+10'

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вывел свою команду вперёд на 79-й минуте, оформив хет-трик. Все голы форварда были забиты с пенальти.

Ранее, на 13-й минуте Чалов открыл счёт в матче. За минуту до этого с поля был удалён защитник «Ахмата» Марат Быстров. На 25-й минуте встречи нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счёт с пенальти.

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счёт на 45+11-й минуте матча — 2:2. До этого в добавленное время к первому тайму за фол последней надежды был удалён защитник ЦСКА Милан Гаич. В самой концовке первой половины встречи Чалов оформил дубль, реализовав пенальти.

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