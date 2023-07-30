Оба матча РПЛ, в которых был сделан хет-трик с пенальти, судил Безбородов
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Арбитр Владислав Безбородов судил оба матча Российской Премьер-Лиги, в которых был сделан хет-трик с пенальти.
В матча 2-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА нападающий армейцев Фёдор Чалов забил три гола с 11-метровой отметки. Этот случай стал вторым в истории лиги. Ранее хет-трик с пенальти оформлял Арсен Хубулов, выступавший в 2017 году за «Анжи», в матче 25-го тура чемпионата России с «Томью» (3:3).
Матч «Ахмат» — ЦСКА завершился победой армейцев со счётом 3:2. В составе «Ахмата» дублем отметился Мохамед Конате, также забивший все голы с 11-метровой отметки. В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» с тем же счётом.
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