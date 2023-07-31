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«Ты что, глухой?» Безбородов отреагировал на вопрос о судействе в матче «Ахмат» — ЦСКА

«Ты что, глухой?» Безбородов отреагировал на вопрос о судействе в матче «Ахмат» — ЦСКА
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Арбитр матча второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3) Владислав Безбородов отказался комментировать свои решения в матче.

Журналист: Владислав, здравствуйте.

Безбородов: Ничего не говорю.

Журналист: И всё же. Могли бы объяснить, почему дали пробить второй пенальти второй раз в конце первого тайма?

Безбородов: Ты что, глухой?», — приводит слова арбитра «Матч ТВ».

Напомним, главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил защитника ЦСКА за фол последней надежды: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.

Отмечается, В ЦСКА заявили, что обратятся в ЭСК по итогам матча с «Ахматом».

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