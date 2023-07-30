«Судья не имел права так делать». Объясняем безумие с перебитием пенальти и удалением ЦСКА

Матч в Грозном между «Ахматом» и ЦСКА – безумие. Главный момент – пенальти в ворота ЦСКА в добавленное к первому тайму время.

Гаич сфолил, получил жёлтую карточку, потом пенальти пробил Олейников и не забил. А вот дальше началось шоу. Вот видео (хотя понять что-то тут трудно).

Что мы имеем? Был назначен пенальти, он был пробит, а потом Безбородов пошёл смотреть повтор, удалил защитника ЦСКА и заставил перебить пенальти. Правильно ли это? Директор ЦСКА по связям с общественностью Кирилл Брейдо, например, назвал произошедшее «убийством». А мы обратились за разъяснением к эксперту – арбитру Игорю Федотову. Ему и слово:

– Давайте по-человечески объясню, что тут произошло. Безбородов сам назначил пенальти в ворота ЦСКА, Гаич нарушал правила. Пока Безбородов расставлял игроков, Иванов, который работал на VAR, не должен был давать Безбородову возобновлять игру, то есть не должен был разрешать бить пенальти. Но свисток прозвучал, пенальти пробили, игра возобновилась. После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова смотреть эпизод на показ прямой красной карточки. Судья не имел права так делать. Безбородову надо было выслушать Иванова, не идти смотреть VAR и дать перебить пенальти из-за вбегания игроков обеих команд. Это был бы лучший выход. Как это можно будет объяснить судьям? Формально в момент пробития пенальти игра была возобновлена. Виноваты же в этой ситуации Иванов, Кобзев на AVAR и Безбородов.

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Появилось уже несколько версий, например, что в Грозном было проблемы со связью. А вы как думаете – что это было?