Тетрадзе: в России были предложения не под задачу, в Грузии попросили вернуть в еврокубки

Бывший защитник «Динамо», «Алании» и сборной России, а ныне главный тренер грузинского «Сабуртало» Омари Тетрадзе рассказал о возобновлении тренерской карьеры после шестилетней паузы.
«Взял паузу на размышления, так скажем. Сам никуда себя не гнал. Думал, с кем двигаться дальше, дабы избежать прошлых ошибок. Футбол смотрел. По возможности ходил на все игры в Москве, в Турцию на сборы постоянно ездил. В России были предложения, но не под задачу. Во всяком случае не под ту, которую перед собой ставлю. А в «Сабуртало» ещё два года назад приглашали. У меня в Тбилиси семья, на Новый год, да и не только, приезжал всегда. Тогда не пошёл, а минувшей зимой не смог уже отказать своим друзьям. После взлёта 10-летней давности результаты ушли, попросили вернуть еврокубки», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.
Ранее Тетрадзе тренировал «Тобол», «Енисей», «Жетысу», «Химки», «Волгу НН» и «Анжи».
- 31 июля 2023
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