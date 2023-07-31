«Спартак» — «Балтика»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 31 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в столице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Балтика». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогать ему будут ассистенты Андрей Образко и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Алексей Сухой.

Напомним, в 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2), а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).

В последний раз «Спартак» и «Балтика» встречались между собой в июне 2022 года. Товарищеский матч завершился победой красно-белых со счётом 3:2.