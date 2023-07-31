«Спартак» — «Балтика»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 31 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в столице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Балтика». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогать ему будут ассистенты Андрей Образко и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Алексей Сухой.
Напомним, в 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2), а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).
В последний раз «Спартак» и «Балтика» встречались между собой в июне 2022 года. Товарищеский матч завершился победой красно-белых со счётом 3:2.
- 31 июля 2023
-
11:01
-
10:56
-
10:53
-
10:41
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:09
-
10:05
-
10:05
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:38
-
09:38
-
09:34
-
09:32
-
09:26
-
09:20
-
09:12
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:37
-
08:33
-
08:30
-
08:15