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Спартак — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Спартак – Балтика, 31 июля: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Балтика»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 31 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в столице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Балтика». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогать ему будут ассистенты Андрей Образко и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Алексей Сухой.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Мозес – 45+1'   1:1 Воробьёв – 51'   1:2 Флорентин – 67'   2:2 Хлусевич – 76'   3:2 Хлусевич – 90+1'

Напомним, в 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2), а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).

В последний раз «Спартак» и «Балтика» встречались между собой в июне 2022 года. Товарищеский матч завершился победой красно-белых со счётом 3:2.

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