«Спартак» — «Балтика». Тео Бонгонда даёт результат

31 июля состоится матч РПЛ «Спартак» — «Балтика». Начало — в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех калининградцев оценивается в 6.35. На ничью дают коэффициент 4.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика» 31 июля 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что игра РПЛ «Спартак» — «Балтика» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика» (31.07.2023)

Закрывает насыщенный яркими и интригующими событиями 2-й тур РПЛ «Спартак», который 31 июля принимает на домашнем стадионе «Балтику». Начало игры — в 19:30 мск. Хозяева начали с побед и готовы продлить серию. «Спартак» на старте сезона представляется наиболее вероятным конкурентом «Зенита» за чемпионство. Переезд Малкома увеличивает шансы Абаскаля выиграть титул. В свою очередь, красно-белые сумели получить качественное усиление состава.

Речь идёт о Хесусе Медине и Тео Бонгонда. Если увидеть экс-армейца в деле у болельщиков пока не получилось, ведь ему мешает микротравма, то представитель Конго проявил себя во всей красе.

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В 1-м туре он вышел на замену и отдал результативную передачу на Хлусевича, гол которого стал катализатором преображения команды. «Спартак» к тому времени проигрывал со счётом 1:2 и отчаянно нуждался в новом атакующем импульсе. Бонгонда оказался тем недостающим звеном, запустившим красно-белую машину.

Героями встречи с «Оренбургом» заслуженно стали Даниил Хлусевич и Тео Бонгонда. Первый оформил дубль, а легионер вывел партнёров из оцепенения и стал катализатором волевой победы со счётом 3:2.

Продолжили радовать болельщиков результативными действиями эти футболисты и в кубковой встрече с «Краснодаром». Хлусевич отметился голевой передачей на Романа Зобнина, а Тео Бонгонда отпраздновал дебютный гол. Итоговая победа (2:1) подняла настроение красно-белым и добавила им уверенности.

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Важно, что новый лидер атак «Спартака» забил мяч «Краснодару». Он подкараулил отскок мяча в штрафной площади и пробил мимо голкипера. Несомненно, это знаковый в плане адаптации гол, который поможет Тео быстро стать ключевой фигурой в тактической схеме Абаскаля.

«Балтика» в 1-м туре показала себя крепкой командой, в которой быстро нашли своё место новички. Игнашевич доказал своё умение адаптировать схему под исполнителей, поэтому хавбек Артур Галоян, а также защитники Александр Жиров и Роберто Фернандес вполне органично смотрелись на поле.

Хотя «Балтика» проиграла «Сочи» (0:2), но действовала без страха и излишнего волнения. Временами гости прижимали более опытного соперника к воротам и могли рассчитывать на гол.

1-й тур показал, что, получив новый импульс в атаке, «Спартак» потерял баланс в защите. Слишком много свободы получили игроки «Оренбурга» и забили два гола. Исполнители в «Балтике» уровнем никак не ниже, чем подопечные Иржи Ярошика. При таком сценарии встреча наверняка окажется результативной. Рекомендуем обратить внимание на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 2.19.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика» 31 июля 2023 года

Тео Бонгонда оказался крайне важным игроком для схемы Абаскаля. Новичок красно-белых успевает раздавать голевые передачи и забивать сам. Да и действуют в начале сезона футболисты «Спартака» в атаке легко. Но в обороне есть над чем работать, поэтому гол «Балтики» весьма вероятен. Вот и поставим на результативный матч, в котором забитым мячом отметится каждая из команд.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.19.

Экспресс с коэффициентом 9.37.

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