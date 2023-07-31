Сергей Петров стал рекордсменом «Краснодара» по количеству матчей за команду в РПЛ

Защитник «Краснодара» Сергей Петров побил рекорд бывшего полузащитника «быков» Юрия Газинского по количеству матчей за кубанскую команду в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщила пресс-служба краснодарцев.

Матч с «Сочи» во 2-м туре РПЛ (2:0) стал для Петрова 210-м в составе «Краснодара» в РПЛ.

32-летний Петров перешёл в «Краснодар» в январе 2013 года. Нынешний контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2024 года. В РПЛ в сезоне-2023/2024 Петров сыграл за «быков» в обеих встречах, проведя на поле максимально возможные 180 минут. Крайний защитник пока не смог набрать результативных баллов в прошедших играх.

Газинский играл за «Краснодар» с 2013 по 2022 год. Сейчас полузащитник имеет контракт с «Уралом».