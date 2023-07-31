Габулов: если молодые игроки достигают определённого уровня, то им нужно уезжать из РПЛ

Бывший футболист сборной России Владимир Габулов порассуждал на тему, стоит ли молодым футболистам уезжать из чемпионата России и подписывать контракты с европейскими командами. По его мнению, если россиянин достиг определённого уровня и на него есть спрос, нужно принимать новый вызов и уезжать в Европу.

«Если молодые футболисты достигают определённого уровня и на них есть определённый спрос, то, конечно, им нужно уезжать. Даже не стоит задумываться об этом. Скажу следующее — спроса не будет, если не будет результата на уровне РПЛ. Тут всё взаимосвязано», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе со стороны европейских клубов к Арсену Захаряну, Эдуарду Сперцяну, Игорю Дивееву, Наиру Тикнизяну, Даниилу Хлусевичу и другим российским футболистам. На данный момент в топ-5 европейских лиг выступают Александр Головин, Алексей Миранчук и Далер Кузяев.