Тикнизян — звезда весны-лета в РПЛ. Он реально уедет в Европу?

Осенью 2021-го в такой сценарий вряд ли кто-то мог поверить. «Локо» критиковали за покупку у ЦСКА Тикнизяна и Марадишвили. Первый обошёлся аж в € 5,5 млн, и никто не понимал смысла таких трат. Наир ничем не выделялся на фоне остальных крайних защитников РПЛ, не демонстрировал ничего выдающегося на фоне общего безумия в новом клубе.

Теперь всё изменилось. Главная цифра, подтверждающая это, – пять голов в шести официальных матчах, где играл Тикнизян. Сумасшедшая история для флангового защитника. Он запустил серию в конце мая – забил «Динамо» и «Торпедо», потом Латвии в матче за Армению и «Рубину» с «Уралом».

И показал себя как универсал – спокойно поднимался из обороны в полузащиту, был максимально агрессивен и полезен. Неудивительно, что о нём заговорили в контексте отъезда в Европу. Тем более интерес есть.

В «Локо» Тикнизяна критиковали за чрезмерную эмоциональность. Но Рангник называл его топ-трансфером

В «Локо» Наир перешёл из ЦСКА вместе с Марадишвили. По неофициальной информации, за обоих заплатили около € 12 млн. Забавно, что куратор клуба того времени Ральф Рангник назвал эти переходы топ-трансферами. Естественно, это вызывало вопросы. Перепадало в том числе игрокам. Главные ассоциации с Наиром периода первой осени в Черкизово – «привозы» и неконтролируемая эмоциональность. Например – матч Лиги Европы с «Марселем», где к 57-й минуте он словил две жёлтые карточки. Конечно, он был разочарован. Ведь сразу вспомнили о тех деньгах, которые на него были потрачены. Вот цитата игрока для «Матч ТВ».

Наир Тикнизян защитник «Локомотива» «Первый месяц после перехода меня самого пугала сумма, за которую меня купил «Локомотив». Тогда ещё читал все комментарии под новостями и воспринимал всё близко к сердцу. Это всё влияло на моё настроение. Сам себе внушал, что это неправильно, столько не стою. Но опять же: ко мне какие претензии? Я не бегал с ценником на лбу, мол, купите меня за пять миллионов евро. Никого на коленях не упрашивал, чтобы этот трансфер состоялся».

За весну он получил ещё две красные, стал играть меньше. В основу получилось вернуться только к маю. Но с того момента своё место Тикнизян никому не отдавал.

Появилась стабильность – то, чего часто меняющиеся тренеры добивались от игрока. Правда, с эмоциями порой справляться не получалось. Но это скорее относилось к болельщикам. Многие помнят резкий ответ Тикнизяна на вопрос про неудачные результаты: «Закрой рот, как истеричка себя ведёшь. Когда выиграем четыре-пять игр, посмотрю, как ты будешь говорить», – такая реплика попала в кадр. Потом он извинился. Но попросил не оскорблять игроков. Впрочем, к самому футболисту претензий было минимум. Скорее речь шла о командных результатах.

Наир Тикнизян и Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Галактионов после прихода в клуб дал понять – статус Наира не изменится. Плюс появилась дополнительная ответственность – Тикнизян получил армянское гражданство и в начале 2023-го дебютировал за сборную. Теперь уже точно надо вести себя сдержаннее.

В «Локо» с начала года он тоже безальтернативно основной. В этом сезоне ничего не изменилось – защитник сыграл и в чемпионате, и в Кубке. Везде очень эффективно.

«Чем кормим Наира? Арбузами. А если убрать шутки, Наир находится в хорошей форме. Он беспроблемно играет и в глубине – с краю защиты, и при необходимости, когда нужно надавить на определённые зоны, появляется фланговым атакующим игроком. У него нет проблем с этим, а для нас это хорошая опция», – сказал про него Галактионов.

Теперь Тикнизяна отправляют в Европу. Какие есть реальные варианты?

Недавно председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных заявил, что по защитнику приходило предложение, но оно не устроило клуб.

«По Тикнизяну было одно предложение, оно неадекватное по уровню мастерства Наира. Если будет адекватное, то будем рассматривать. То есть адекватное той цене, по которой он был куплен «Локомотивом», а именно – 5,5 миллиона евро.

Вы видите, что Наир один из лучших игроков «Локомотива» сейчас. Конечно, подобные предложения мы рассматривать не будем», – сказал Нагорных.

Наир Тикнизян

В среду инсайдер Иван Карпов сообщил, что, вероятно, у клуба есть предложение от немецкого «Вердера». Но «Локо» не готов обсуждать цифры ниже € 5,5 млн. Плюс он, судя по всему, фигурирует в шорт-листе «Вольфсбурга».

Сейчас стороны продолжают переговоры. Трансферное окно в Германии закрывается в конце августа, так что время для решения есть. Сам же Наир наверняка будет делать всё, чтобы продолжать прогрессировать и поехать на повышение в более элитную лигу.