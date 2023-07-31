Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тетрадзе: новым контрактом с «Наполи» Хвича не связал себя по рукам и ногам

Тетрадзе: новым контрактом с «Наполи» Хвича не связал себя по рукам и ногам
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер грузинского «Сабуртало» Омари Тетрадзе прокомментировал продление контракта полузащитника Хвичи Кварацхелии с «Наполи».

«Он себя этим не связал по рукам и ногам — обычная практика. И абсолютно верно, что не сорвался никуда после первого сезона. Сейчас важен второй. Если подтвердит уровень, предложения будут уже самые серьёзные. Но надо готовиться к более тяжёлому сезону и самому пристальному вниманию. На финише прошлого сезона усталость на нём сказалась. По собственному итальянскому опыту, пусть и не самому богатому, это знаю», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.

За «Наполи» Кварацхелия играет с прошлого лета. Вместе с неаполитанцами грузинский футболист стал чемпионом Италии по итогам сезона-2022/2023.

Материалы по теме
«Арсенал» может попытаться приобрести Кварацхелию из-за хороших отношений с «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023