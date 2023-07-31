Тетрадзе: новым контрактом с «Наполи» Хвича не связал себя по рукам и ногам

Главный тренер грузинского «Сабуртало» Омари Тетрадзе прокомментировал продление контракта полузащитника Хвичи Кварацхелии с «Наполи».
«Он себя этим не связал по рукам и ногам — обычная практика. И абсолютно верно, что не сорвался никуда после первого сезона. Сейчас важен второй. Если подтвердит уровень, предложения будут уже самые серьёзные. Но надо готовиться к более тяжёлому сезону и самому пристальному вниманию. На финише прошлого сезона усталость на нём сказалась. По собственному итальянскому опыту, пусть и не самому богатому, это знаю», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.
За «Наполи» Кварацхелия играет с прошлого лета. Вместе с неаполитанцами грузинский футболист стал чемпионом Италии по итогам сезона-2022/2023.
- 31 июля 2023
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