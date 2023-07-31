Дркушич: за € 10 млн прямо сейчас завершил бы карьеру
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Защитник «Сочи» Ванья Дркушич заявил, что был бы готов завершить футбольную карьеру прямо здесь и сейчас, если бы ему заплатили € 10 млн. При этом игрок признался, что отказался бы вешать бутсы на гвоздь за € 5 млн.
«Если бы мне сейчас предложили € 5 млн, чтобы я закончил футбольную карьеру, согласился бы? (После долгой паузы.) € 5 млн, да? Нет. За € 10 млн — да», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».
23-летний Дркушич стал игроком российского клуба в январе 2022 года. С тех пор в 42 матчах на его счету два гола и две результативные передачи. Контракт между сторонами истекает летом 2025 года. В марте 2023 года Дркушич впервые сыграл за сборную Словении, выйдя в стартовом составе на отборочный матч к чемпионату Европы с Сан-Марино (2:0).
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