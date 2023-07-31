Николай Наумов: Тикнизян целеустремлён и хочет поиграть в Европе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру защитника железнодорожников Наира Тикнизяна, который в воскресном матче 2-го тура РПЛ с «Факелом» (4:1) оформил дубль.
«Такого результата «Локомотива» можно было ожидать. Повторюсь, что команда на правильном пути, трансферы хорошие сделали, думаю, они будут развиваться, бороться за медали. Команда и в 1-м туре с «Рубином» выглядела неплохо, а в Воронеже во втором тайме раскрылась просто шикарно. В чём секрет результативности Наира Тикнизяна? Думаю, секрет в том, что он очень целеустремлённый парень, хорошо подготовился к сезону, хочет сделать карьеру.
Будет играть за сборную Армении, наверняка хочет поиграть и в Европе. Харизма у него, поэтому он будет только прибавлять. Он может закрывать всю бровку, и, если Галактионов будет его и дальше так использовать, он раскроется в полной мере. Думаю, с такой игрой в конце первого круга его вполне могут куда-то пригласить», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
- 31 июля 2023
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