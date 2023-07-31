Веденеев: замены Семака в матче с «Ростовом» были очень странными

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра завершилась со счётом 1:1.

«Состав «Зенита» немного удивил, вообще не вышел Ду Кейрос, Мантуана поменяли, Эракович вышел, Фернандес… Естественно, что при всей самоотдаче и тактической выучке отсутствие мастеров компенсировать не удалось. Хорошо, у «Ростова» защитники слабые — Осипенко и Терентьев — и Кассьерре из ничего удалось забить гол. А так, конечно, моменты создавать таким составом тяжело. Даже сильнейшему составу нужно время, чтобы наладить связи. Клаудиньо пытался в одиночку всех как-то объединить в середине, но, мне кажется, не все партнёры осознают, насколько Клаудиньо важен для команды. Надо снабжать его мячами, давать свободу, открываться под него. Признать, что он лидер, что он лучший. А так каждый берёт на себя — и очень много потерь, ненужных ходов, лишних передач и так далее. Хотя, может быть, мы сгущаем краски: «Зенит» долго ехал на выезд, не восстановились до конца, возможно, а «Ростов» всегда физически очень хорошо готов.

Как оценю замены Семака в этом матче? На мой взгляд, они были очень странными, мягко сказано. Совершенно не по игре, выходит пятый защитник, хотя наигранная схема — с четырьмя. Все всё знают, как играть, кто кого страхует. У «Ростова» ничего очень опасного не было, но вдруг выходит пятый защитник, из-за чего ослабляется средняя линия, проигрывается середина поля, соперник имеет там численное игровое преимущество. Если так играть в пять защитников против «Фенербахче» — это одно, но против «Ростова», у которого сегодня вообще пока команды нет…? Тут должна быть уверенность, что они чемпионы, они лучшие, и тут команде тренер намекает — давайте, мол, стойте в обороне, отбивайтесь, давайте удерживать 1:0», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».